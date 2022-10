Giorgia Meloni prima donna premier in Italia, gli auguri della politica pontina

Giorgio Meloni capo del governo dopo avere accettato l’incarico da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana. La leader di Fratelli d’Italia, legata al territorio, ha ricevuto molte attestazioni stima da parte degli esponenti politici pontini. Partendo da Latina, a parlare è Vincenzo Zaccheo, attraverso una nota di Latina nel Cuore.

“Questa è una immagine storica non soltanto per la destra politica italiana, ma per il nostro Paese. Dall’unità d’Italia, cioè dal 1861, Giorgia Meloni è la prima Donna ad essere incaricata di formare un Governo.

Conosco Giorgia da sempre, da quando era una valorosa militante del Fronte della Gioventù, salvo essere eletta, qualche anno dopo, Presidente di “Azione Giovani”, l’organizzazione giovanile di An. Ricordo bene la preparazione di quel congresso: eravamo nel 2004, a Viterbo. Da Sindaco di Latina sostenni le ragioni della candidatura di Giorgia Meloni. La totalità dei giovani di Alleanza Nazionale della nostra Provincia, infatti, fu determinante nella sua elezione a Presidente di Azione Giovani. Soltanto due anni dopo, nel 2006, fu eletta Vice Presidente della Camera dei Deputati, mostrando doti di equilibrio e di culto delle istituzioni che le hanno riconosciuto amici ed avversari, a cominciare dal Presidente di Montecitorio dell’epoca, l’On. Fausto Bertinotti. Nel IV Governo Berlusconi, nel 2008, Giorgia Meloni è stata la più giovane Donna ad essere nominata Ministro delle Politiche Giovanili, un inedito dicastero che restituiva dignità politica al mondo giovanile.

Nulla le è stato regalato, si è fatta strada con l’intelligenza e la indiscutibile capacità di analisi e di studio. Alla nuova Premier, che eserciterà il suo mandato con disciplina ed onore, i migliori auguri di buon lavoro”.

Buoni auspici anche nel messaggio di Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia

“Il nuovo governo rappresenta un passaggio dall’alto valore simbolico per la nostra nazione: il primo esecutivo nella storia della Repubblica guidato da una donna, proveniente dalle fila della giovane destra italiana. Merito di Giorgia Meloni, del suo talento e del suo spirito di sacrificio. Ma è anche il coronamento del percorso di una comunità politica che ha dedicato impegno e passione all’idea di un’Italia libera, bella e generosa. Il nuovo Governo, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, è composto da persone competenti e serie, e saprà rappresentare al meglio, con dignità e con orgoglio, l’interesse dell’Italia e dare risposte concrete alle esigenze di tutti i cittadini. Buon lavoro Presidente Meloni”.