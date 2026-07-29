Giorgione a Formia per raccontare l’inclusione

Una mattinata all’insegna della cucina, della condivisione e dell’inclusione quella vissuta oggi a Formia con l’arrivo di Giorgio Barchiesi, per tutti “Giorgione”, l’oste più famoso d’Italia e volto del programma televisivo “Giorgione – Orto e Cucina”, in onda su Gambero Rosso Channel.

La città pontina è stata scelta come tappa della seconda edizione di “Insieme è più buono”, il format realizzato in collaborazione con il Ministero per le Disabilità che racconta realtà italiane impegnate nella costruzione di percorsi di autonomia e inclusione per persone con disabilità.

Nel viaggio attraverso il Paese, Giorgione incontra associazioni, imprese sociali e progetti legati all’agricoltura, alla ristorazione e alla formazione, dando voce a esperienze capaci di trasformare il lavoro in uno strumento concreto di crescita personale e sociale.

A Formia protagonista della puntata è stata LiberAutismo, associazione nata nel 2013 e impegnata da anni nella promozione dell’autonomia e dell’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Giorgione ha incontrato i ragazzi dell’associazione, condividendo con loro momenti di cucina, confronto e convivialità, raccontando una realtà diventata un punto di riferimento sul territorio.

Un percorso che negli ultimi mesi ha ottenuto anche importanti riconoscimenti nazionali. Lo scorso giugno LiberAutismo ha infatti partecipato alla delegazione italiana presente al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York, in occasione della Conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, presentando il progetto SpritzAut – Brindiamo all’inclusione, il food truck sociale nato per offrire ai ragazzi autistici percorsi di formazione, autonomia e inserimento lavorativo nel settore della somministrazione.

L’associazione, presieduta da Pasquale Marino, con Laura De Fabritiis referente dei progetti e della formazione, ha accolto Giorgione nella sede di Piazza della Vittoria, dove erano presenti anche il vicesindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

«Siamo orgogliosi che Formia sia stata scelta come tappa di un progetto televisivo che mette al centro l’inclusione e le migliori esperienze del nostro Paese – ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo –. La presenza di Giorgione rappresenta un’importante occasione di promozione per la nostra città, ma soprattutto permette di raccontare il lavoro straordinario che LiberAutismo porta avanti ogni giorno. È una realtà che rende onore a Formia, dimostrando come attraverso formazione, lavoro e partecipazione sia possibile costruire percorsi concreti di autonomia e crescita».

Le riprese proseguiranno anche a Scauri, dove LiberAutismo dispone di una sede operativa frequentata da ragazzi provenienti da tutto il comprensorio. Qui le telecamere racconteranno le attività quotidiane dell’associazione e il lavoro dei giovani coinvolti nei percorsi di inclusione, con Giorgione nuovamente ai fornelli insieme a loro per la preparazione del pranzo.

La puntata dedicata a Formia entrerà così nella seconda stagione di “Insieme è più buono” e sarà trasmessa su Gambero Rosso Channel tra settembre e ottobre. Una vetrina nazionale per raccontare non solo un progetto sociale, ma anche una comunità capace di trasformare l’inclusione in un’esperienza concreta e quotidiana.