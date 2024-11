Giornata contro la violenza sulle donne, tre giorni di iniziative a Cisterna

Un calendario di iniziative per scuole e cittadinanza per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una serie di eventi utili a educare al rispetto di genere, prenderà il via lunedì prossimo a Cisterna di Latina.

Lunedì alle ore 10 in Aula Consiliare si terrà la presentazione pubblica di una serie di iniziative che coinvolgeranno le scuole e i cittadini sul tema del contrasto alla violenza di genere. Saranno presenti delegazioni delle scuole medie e superiori, delle associazioni del protocollo STAR, delle forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato e chiunque vorrà partecipare. Presenzieranno anche gli atleti della Cisterna Volley per il lancio della campagna antiviolenza sulle donne di cui sono i testimonial.

Alle 10:45 l’appuntamento è in Piazza XIX Marzo dove prenderà vita il corteo “Uniti per cambiare, insieme per ricordare”, in collaborazione con MGA Studios, che sfilerà nel centro urbano con sosta alla Scalinata degli Angeli dove ci sarà la deposizione di un omaggio floreale con un intervento del Sindaco Valentino Mantini.

Seguirà, alle ore 11:45, un Flash mob, sempre in collaborazione con MGA Studios, in Piazza XIX Marzo con la partecipazione degli studenti degli istituti secondari di primo grado di Cisterna di Latina.

Giovedì 28 novembre 2024, alle 10, nell’ex sede Comunale in Corso della Repubblica, si terrà la cerimonia di scoprimento di una targa antiviolenza insieme alle donne del SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione).

Successivamente, alle 11, si svolgerà in Aula Consiliare l’incontro con Carla Girelli autrice del libro “Il passato addosso” e un dibattito. La presentazione sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comune.

La terza giornata di appuntamenti è fissata per martedì 3 dicembre 2024 alle ore 17 quando nel piano terra del Palazzo Comunale verrà presentata la mostra “CONNESSIONI”, le opere del laboratorio di fotografia autobiografica con le donne del centro antiviolenza “Donne al centro” che saranno esposte fino al 5 dicembre in mostra.

Tutte le iniziative sono in collaborazione con STAR (Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete) a sostegno delle donne vittime di violenza.