Giornata della Terra, manifestazione in piazza del Popolo con le eco-schools

Questa mattina, in piazza del Popolo, si è svolta una manifestazione organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Latina in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Presenti il Sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio e altri rappresentanti istituzionali e del settore ambientale. Gli studenti delle eco-schools di Latina hanno presentato progetti per ridurre l’uso delle plastiche, con premi assegnati alle migliori proposte. L’evento è stato arricchito da uno swap party per promuovere lo scambio di vestiti e oggetti usati, sensibilizzando sull’inquinamento tessile causato dal “fast fashion”. Il Sindaco ha elogiato l’impegno degli studenti e ha sottolineato l’importanza di piccole azioni per proteggere il pianeta. L’assessore all’Ambiente ha ribadito l’importanza di coinvolgere la comunità in iniziative di sostenibilità ambientale.