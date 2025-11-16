Giornata delle vittime della strada, Rocca: “Ogni vita persa è una ferita”

“In questa giornata dedicata alle vittime della strada, il pensiero della Regione Lazio va alle famiglie colpite da un dolore che non si colma. Penso, tra le tante tragedie, alla giovane ragazza morta recentemente in via Cristoforo Colombo. Ogni incidente non è un numero: è una vita spezzata” dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Rocca ha ricordato l’impegno della Regione per aumentare la sicurezza stradale: oltre 160 interventi realizzati negli ultimi anni per un valore di quasi 40 milioni di euro, 10 milioni annui destinati ai Comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture e oltre 30 milioni all’anno per la manutenzione della viabilità regionale. “Accanto agli interventi strutturali – aggiunge – continuiamo con prevenzione, formazione e analisi dei dati, per rendere ogni azione più efficace. La sicurezza stradale è un impegno quotidiano: ridurre incidenti e vittime è una responsabilità che riguarda tutti noi”.