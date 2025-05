Giornata dello Sport, un vero successo alla Sa.Ma.Gor.

Si è concluso il progetto “1ª Giornata dello Sport”, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Latina e rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria. Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione, che ha saputo coniugare attività fisica, giochi tradizionali e spirito di squadra in un clima sereno e partecipato.

La manifestazione si è svolta presso il campo sportivo US SA.MA.GOR., gentilmente messo a disposizione per l’occasione dal presidente Andrea Chiappini e dal responsabile della Scuola Calcio Michele Mariniello. Tra gli ospiti, anche l’assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, che ha portato i saluti istituzionali sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la crescita educativa e sociale dei più piccoli.

Fondamentale la collaborazione degli studenti del Liceo Scientifico Sportivo di Sabaudia, che hanno affiancato gli alunni nelle attività sportive, offrendo supporto e competenza. La loro partecipazione è stata coordinata dal referente del progetto, l’insegnante Sandro Di Resta, e realizzata nell’ambito del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni Cena”, prof.ssa Annarita Mattarolo, per aver promosso e reso possibile l’iniziativa. Riconoscimenti anche alla prof.ssa Miriana Zannella, Dirigente Scolastica del Liceo di Sabaudia, al responsabile PCTO prof. Carlo Sacchetti, e alla coordinatrice del dipartimento di Scienze Motorie prof.ssa Livia Di Nardo.

Un grazie speciale va inoltre alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina, presente durante tutta la manifestazione per garantire il supporto medico e la sicurezza dei partecipanti.

La giornata ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra scuole, istituzioni e territorio, dimostrando come lo sport possa essere veicolo di valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e l’inclusione.