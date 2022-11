Giornata dell’Unità Nazionale, le varie iniziative in provincia

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che ricorrerà domani, sono varie le celebrazioni e le manifestazioni con cui i vari comuni della nostra provincia ricorderanno i caduti che si sono resi protagonisti per la lotta alla patria.

Nel capoluogo avrà luogo alle ore 10 presso la Cattedrale di San Marco una santa messa proclamata dal Vescovo della Diocesi di Latina Mariano Crociata. Successivamente, alle ore 11, ci si sposterà presso il Parco Falcone e Borsellino dove, alla presente del Prefetto Maurizio Falco e del Generale di Brigata dell’Aeronautica Sandro Sanasi, ci sarà la lettura del Bollettino della Vittoria e sarà deposta una corona al Monumento dei Caduti. Nel pomeriggio è prevista per le ore 17, sempre presso gli ex Giardinetti, la cerimonia dell’Ammainabandiera.

Il comune di Priverno vedrà esibirsi in corteo l’intera cittadinanza, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, Marinai, Carabinieri in pensione, Combattenti e Reduci. Una parata di uniformi e colori grazie alla partecipazione delle Scuole, gli Istituti Comprensivi Don Andrea Santoro, San Tommaso d’Aquino, e l’ISISS Teodosio Rossi a sventolare alto un messaggio di riconoscenza per chi ha lottato per la pace e per chi oggi la difende. Il corteo si formerà presso il Sacrario dei Decorati all’inizio di via Torretta Rocchigiana, loc. Borgo S.Antonio alle ore 09.30 per assistere alla Cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona di alloro e la lettura della “Preghiera alla Patria”.

Proseguirà fino a giungere nella Piazza del Comune dove sarà celebrata la Messa al campo a cui seguirà la deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti e la lettura del “Bollettino della Vittoria” del 4 novembre 1918. Giornata che sarà accompagnata dalle Banda Musicale Città di Priverno.

A Gaeta invece saranno due le cerimonie di commemorazione dei caduti per la Patria: alle 9:45 in Villa delle Sirene, con la deposizione di una corona di alloro in onore dei militari caduti in guerra; alle 10:30, invece, in Villa Traniello, si terrà la cerimonia di deposizione della corona di alloro in onore dei Caduti per la Patria, con onori resi da parte di uno schierante in armi della Scuola Nautica della Guardia di Finanza.

A Formia si partirà alle ore 9.00 con la Deposizione delle Corone di alloro presso le lapidi commemorative poste sul territorio comunale, poi successivamente alle ore 11 si svolgerà la Santa Messa commemorativa presso la Chiesa della Madonna del Carmine. Alle 12 previsto il raggiungimento, in corteo, del Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, per la deposizione di una corona di alloro, con schieramento del Gonfalone, e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Ad Itri, domenica alle ore 11:30 si terrà la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore celebrata dal Parroco don Guerino Piccione. Alle ore 12 un corteo raggiungerà il Monumento ai Caduti per la deposizione di una Corona di alloro con schieramento del Gonfalone, dei Labari, e delle bandiere delle associazioni combattentistiche ed armi. A seguire il saluto del Sindaco facente funzione Elena Palazzo. La mattinata si concluderà con il breve concerto della banda musicale cittadina.