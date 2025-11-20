Giornata Internazionale dell’Albero, a Sermoneta scuole in prima linea per l’ambiente

Sermoneta celebra la Giornata Internazionale dell’Albero con una mattinata interamente dedicata all’ambiente e all’educazione alla sostenibilità. Venerdì il comune, insieme all’Istituto Comprensivo “Donna Lelia Caetani” e al Nucleo Carabinieri Forestale di Sezze, coinvolgerà bambini e ragazzi dei vari plessi scolastici in un percorso fatto di gesti concreti e simbolici, pensato per ricordare l’importanza degli alberi e la necessità di prendersi cura del territorio fin dalla giovane età.

Il programma partirà alle 9 nel piazzale della chiesa di San Tommaso d’Aquino con la messa a dimora di un ulivo da parte degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria. Le attività proseguiranno poi alle 9.15 nella primaria di Sermoneta Scalo con la piantumazione di un corbezzolo mentre, alle 10, la scuola primaria di Doganella accoglierà la piantumazione di un agrume dopo la presentazione dei lavori realizzati dai bambini. Alle 10.30 sarà la volta della scuola dell’infanzia di Sermoneta Scalo con un secondo corbezzolo. La giornata si concluderà alle 11.30 nel parco giochi di via San Francesco, dove gli studenti del plesso Capoluogo pianteranno tre nuovi alberi insieme ai Carabinieri Forestale.

“Questa giornata – spiegano dall’amministrazione comunale – non è solo simbolica: piantare un albero significa pensare al futuro, costruire comunità e insegnare alle nuove generazioni il valore della cura del territorio”, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa e ringraziando Protezione Civile di Sermoneta, DiversamenteAgricola, Cicchiello Green Garden e Vivaio La Felce per la collaborazione.