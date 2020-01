Medaglia d’onore ai cittadini apriliani Duino Colantoni e Mattia D’Angelo, classe 1923, soldati italiani internati nei campi di concentramento.

Commossa cerimonia questa mattina nell’ambito della Giornata della Memoria 2020 organizzata presso il Teatro Ponchielli dell’Istituto Comprensivo “Volta” di Latina, in occasione del 75° anniversario anniversario dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio, insieme ai sindaci dei Comuni della provincia, ha consegnato le medaglie d’onore ai cittadini sopravvissuti ai lager nazisti o ai loro familiari. A consegnare ai familiari degli apriliani Colantoni e D’Angelo le medaglie d’onore è stato il sindaco di Aprilia Antonio Terra.

Presenti a Latina anche il sindaco del capoluogo Damiano Coletta e l’assessora regionale Enrica Onorati.

“La consegna delle medaglie d’onore è un appuntamento ormai ricorrente – ha commentato il primo cittadino apriliano a margine dell’iniziativa – e testimonia la silenziosa presenza dei sopravvissuti ai campi di sterminio nel nostro territorio, in tutti questi anni. Una presenza che, con discrezione e costanza, ha accompagnato la crescita della nostra Città e la costruzione di un’identità collettiva improntata ai valori della difesa del più debole e della lotta a tutte le discriminazioni. Per questo, ogni anno è per me un onore poter consegnare questo riconoscimento. E un orgoglio per l’intera Città”.

“Colgo l’occasione – ha concluso il Sindaco – per ringraziare anche l’Associazione ‘Un ricordo per la pace’, il cui prezioso lavoro ci consente di preservare la memoria e ricostruire gli avvenimenti che hanno segnato la storia delle nostre terre”.

