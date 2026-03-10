Giornata mondiale del rene, il 12 marzo screening gratuiti negli ospedali della provincia

Sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle malattie renali e diffondere una corretta informazione sull’importanza della salute dei reni. Con questo obiettivo la Asl di Latina aderisce alla Giornata mondiale del rene, in programma il 12 marzo, organizzando open day e screening gratuiti negli ospedali di Latina, Fondi e Terracina.

Al “Santa Maria Goretti” di Latina le attività si svolgeranno dalle 10 alle 18 nella stanza 3 della Piastra C, dove il personale medico e infermieristico effettuerà momenti informativi e valutazioni preliminari ambulatoriali.

All’ospedale “Alfredo Fiorini” di Terracina, invece, dalle 9 alle 15 sono previsti screening nefrologici gratuiti nell’ambulatorio di Nefrologia al primo piano. Saranno effettuate visita specialistica, misurazione della pressione arteriosa ed esame delle urine.

Screening gratuiti anche all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi, dalle 9 alle 13 nei locali del Day Hospital di Medicina Interna, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fintred e del centro dialisi Diaverum.

A Formia, infine, la Uoc di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Dono Svizzero” ha organizzato una mattinata di informazione e sensibilizzazione al liceo classico “Vitruvio Pollione”.

Le iniziative rientrano nel programma promosso a livello nazionale dalla Fondazione italiana del rene e dalla Società italiana di nefrologia.