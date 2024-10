Giornata mondiale della vista, incontro con UICI di Latina

In occasione della Giornata Mondiale della vista l’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) presieduto da Mirko Sanavia ha organizzato una conferenza al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina.

Presenti tra i relatori il dott. Paolo Lauretti, che ha sottolineato l’importanza della questione visiva al giorno d’oggi:

“Nel mondo ci sono circa 285 milioni di persone con deficit visivo, ciechi e ipovedenti. In Italia un cieco viene considerato un individuo che vede meno di un ventesimo, fino a 3 ventesimi invece si è ipovedenti. Un ventesimo significa che un paziente che ha questo deficit vede a 1 metro quello che un vedente vede a 100. – spiega il dottore.”

Intervenuti anche Nicola Catani, Presidente della Commissione Welfare e Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica che hanno sottolineato l’importanza di questi eventi e portato i saluti del sindaco Matilde Celentano.

Intervenuta anche la consigliera provinciale delle UICI, Danila Faiola che ha dichiarato: “Quando ci troviamo difronte a questa condizione che può capitare in qualsiasi età, la prevenzione del disagio, bisogna prevenire. Non è facile vivere senza la vista. Cerchiamo di mobilitare le risorse dentro di noi malgrado non c’è l’uso della vista. La conoscenza è luce e va diffusa. La consulenza alla pari è importante per non sentirsi soli.”