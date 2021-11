Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, le iniziative della ASL pontina

Per celebrare la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids anche quest’anno la Asl di Latina, in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza, e le Associazioni (Sei come sei/Arcigay Latina e Centro donna Lilith), nonostante la pandemia, si è mobilitata con un attività di prevezione per contrastare la malattia.

Latina, unica città del Lazio, entrata a far parte della rete internazionale delle Fast Track cities, ha aperto recentemente un Check point dedicato alla diagnosi precoce e alla prevenzione di HIV e malattie sessualmente trasmesse.

In un periodo pandemico dove c’è stata una flessione di tutti gli screening, è ancora più importante facilitare l’accesso ai servizi. Nessuno deve essere lasciato indietro, anzi alcuni servizi devono essere preservati, pertanto le iniziative in programmazione per i mesi di novembre e dicembre 2021 sono:

Latina Testing week:

Già attivo dal 22 al 26 Novembre 2021, con prenotazione al link www.latinacheckpoint.it sarà possibile effettuare TEST RAPIDI GRATUITI ANONIMI per HIV/Sifilide/HCV (non serve il prelievo, né il digiuno), counselling su test, Prep e salute sessuale, sportello di ascolto contro la violenza di genere con l’associazione Centro Donna Lilith:

– Presso il Latina Check point (Via Legnano 83): nei giorni 23, 25 e 26 novembre (ore: 17.00- 20.00)

– Presso l’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale SM Goretti (entrata indipendente): nei giorni 22 e 24 novembre ore 10.00-16.00; e nei giorni 23, 25, 26 novembre, ore 10.00-14.00.

EVENTO MUSICALE ROCK THE RIB, 40 anni di lotta all’HIV/AIDS: – Presso il Circolo Cittadino di Latina, sito in piazza del popolo, mercoledì 1 dicembre ore 19.00- 21.00, con interventi musicali e testimonianze di esperti che ripercorreranno i 40 anni di storia di una epidemia silenziosa.

– Punto mobile con test rapidi HIV/sifilide/HCV: ore 17.00-20.00.