Giornate del Fai, ecco gli appuntamenti a Latina nel weekend

Sabato e domenica prossimi tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

La Delegazione di Latina in questa edizione delle Giornate FAI di Primavera prosegue il percorso inaugurato l’anno scorso sulle vie dell’Acqua nel Territorio pontino.

L’apertura al grande pubblico del percorso architettonico-naturalistico del Borgo e dell’Orto Botanico del Parco del Lago di Fogliano, sarà caratterizzata dalla ricchezza di una visita in un luogo incontaminato con uno specchio d’acqua a ridosso della costa, meta di uccelli come il Martin Pescatore, la Ghiandaia o la Garzetta, un sito la cui storia è in realtà ancora sconosciuta, rispetto alla presenza ed alle innovazioni che la famiglia Caetani seppe ivi instaurare con una visione avanguardistica e lungimirante sia dal punto di vista storico-sociale che delle caratteristiche delle architetture. Un luogo ancora da scoprire, dunque, con la sua storia, per ritrovare la connessione con la bellezza del paesaggio della natura e delle sue creature, che certamente i Caetani stessi avranno apprezzato ed amato.

Su questi terreni è da rintracciarsi una storia antica antecedente alla Bonifica Integrale, una storia da riscoprire, caratterizzata anche da attività produttive come l’allevamento delle bufale ancora oggi presente, originarie abitanti delle Paludi Pontine, per le quali attività sono state costruite strutture ed architetture ancora oggi visibili.

La Delegazione aprirà alle visite accompagnate dagli apprendisti Ciceroni anche il sito del Ponte di Passo Genovese, a Borgo Sabotino, proclamato dal FAI Luogo del Cuore, antica vestigia risalente alla bonifica settecentesca ad opera di papa Paolo VI.

Insomma una Giornata FAI all’insegna della storia, dell’architettura, natura e della biodiversità in tutti i sensi.

La Delegazione di Latina è orgogliosa di poter rendere maggiormente visibili questi luoghi dell’anima per molti latinensi, ricchi di storia, natura e paesaggio, luoghi amatissimi dagli abitanti.

Perciò si ringrazia il Parco Nazionale del Circeo, il Reparto Carabinieri della biodiversità, il Comune di Latina, per la fattiva collaborazione e la solerte partecipazione.

Come sempre la Giornata FAI è possibile grazie ai volontari della Delegazione e dei vari gruppi di cui essa negli anni si è arricchita, migliorando sempre di più l’offerta culturale della Fondazione sul territorio:

gruppo FAI Giovani, Gruppo FAI Ponte tra Culture, Gruppo FAI di Sezze.

Un grazie speciale agli Apprendisti Ciceroni del Liceo Ettore Majorana, del liceo Alessandro Manzoni e dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina, del liceo Massimiliano Ramadù di Cisterna e del liceo Antonio Meucci di Aprilia, che accompagneranno i visitatori in questa meravigliosa riscoperta.

Orari di APERTURA: 10,00/13,00 e 14,30/18,00 con ultimo ingresso alle 17,00.

Si consiglia l’utilizzo di un abbigliamento adatto, secondo le normative vigenti nel Parco, l’accesso agli animali domestici è limitato.

Presso il sito ci sarà possibilità di parcheggio e possibilità di ristoro nelle immediate vicinanze.