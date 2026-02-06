Giorno del Ricordo a Sezze: cerimonia al Parco della Rimembranza

Un momento di riflessione collettiva per onorare una delle pagine più dolorose della storia nazionale. Il prossimo 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, la comunità di Sezze si riunirà per commemorare i Martiri delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati.

L’appuntamento, promosso dall’organizzatore Kevin Reiter con il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale, si terrà presso il Parco della Rimembranza in via G. Marconi.

La manifestazione avrà inizio alle ore 16:45 e seguirà un protocollo solenne:

Raduno: Ore 16:45 presso il Parco della Rimembranza.

Momento solenne: Esecuzione del “Silenzio” e deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti.

Interventi: Saluti istituzionali e riflessioni dei presenti.

Il Giorno del Ricordo a Sezze non si esaurirà con la cerimonia ufficiale. Per dare profondità storica e valore educativo alla ricorrenza, è previsto inoltre un incontro di dialogo con gli studenti e le studentesse dell’ISISS “Pacifici e De Magistris”. Un’occasione preziosa per permettere ai giovani del territorio di confrontarsi con i fatti storici e mantenere viva la memoria di una vicenda per troppo tempo rimasta nell’ombra.