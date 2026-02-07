Giorno del Ricordo, Latina rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

La città si prepara a fermarsi per un momento di memoria e riflessione. Martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, è in programma a Latina una cerimonia commemorativa dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più dolorose del Novecento italiano.

L’iniziativa è promossa dalla Prefettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il Comune di Latina e la 4ª Brigata Telecomunicazioni Sistemi D.A./A.V. dell’Aeronautica Militare di Borgo Piave, con l’obiettivo di rinnovare un tributo ufficiale a chi ha pagato il prezzo più alto di quella tragedia storica.

Il programma prevede alle 10.15 la celebrazione di una Santa Messa nella parrocchia dell’“Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria”, in viale XXIV Maggio. Al termine della funzione religiosa, il corteo si sposterà in piazzale Trieste, dove verrà deposta una corona d’alloro al monumento dedicato ai Martiri delle Foibe.

Alla cerimonia prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della provincia, insieme ai labari delle associazioni combattentistiche e d’arma e a una rappresentanza degli studenti delle scuole del capoluogo, a sottolineare il valore educativo e civile della ricorrenza.

A dare un segno ulteriore di coinvolgimento del mondo scolastico è anche la locandina ufficiale dell’evento, realizzata dagli studenti delle classi di grafica del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina, chiamati a interpretare con il loro lavoro il significato della memoria e del ricordo.