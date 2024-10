Giovane di Latina ricoverato per meningite: città in ansia

Un ragazzo di 27 anni di Latina Scalo è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti, a seguito di un’infezione da meningite batterica. I sintomi, inizialmente attribuiti a una possibile intossicazione alimentare, si sono rivelati segni di un’infezione al sistema nervoso centrale. Nonostante il ragazzo fosse ancora cosciente all’arrivo in ospedale, il quadro clinico era già compromesso.

L’Asl di Latina ha prontamente avviato un’indagine epidemiologica per individuare i contatti del giovane e risalire all’origine del contagio, disponendo la profilassi per prevenire nuovi casi. Tra le ipotesi di contagio, si stanno analizzando gli ambienti frequentati dal ragazzo negli ultimi giorni, tra cui un ristorante e uno spogliatoio sportivo. La comunità locale è in apprensione, e le autorità sanitarie stanno lavorando intensamente per contenere la situazione.