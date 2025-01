Giovane pontino precipita dal quarto piano di un albergo a Roccaraso

Un dramma si è consumato nel pomeriggio a Roccaraso, in Abruzzo, dove un giovane pontino è precipitato dal quarto piano di un albergo situato in via Roma. L’episodio ha suscitato enorme apprensione tra i presenti, gettando nello sgomento la comunità locale e quella di Latina, da cui il ragazzo proviene.

Il giovane, identificato come Luca Palmegiani, è stato immediatamente soccorso e trasferito in condizioni gravissime all’ospedale de L’ Aquila. Attualmente si trova ricoverato sotto stretta osservazione medica.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava a Roccaraso per partecipare a una kermesse organizzata nella cittadina abruzzese. L’evento, che avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di incontro e svago, si è invece trasformato in un momento di profondo sgomento per tutti i partecipanti.

Particolarmente inquietante è il fatto che, poco prima dell’accaduto, Luca Palmegiani abbia pubblicato due messaggi di addio sui suoi profili social. Questi post, letti con angoscia dai suoi amici e conoscenti, lasciano presagire che il gesto possa essere stato volontario. La notizia ha immediatamente scosso chi lo conosceva, soprattutto nell’ambiente politico di Latina, dove il giovane era noto per il suo passato da militante.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e il contesto in cui è maturato. Intanto, l’intera comunità di Roccaraso e Latina resta col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giovane.