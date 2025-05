Giovane ristoratrice di Aprilia trovata senza vita in un albergo di Roma

Non rispondeva alle chiamate e non era uscita dalla sua stanza: così è scattato l’allarme in un albergo di Roma, dove una giovane ristoratrice di Aprilia è stata trovata priva di vita. La donna, che aveva scelto la città pontina per dare forma alla sua visione di cucina contemporanea, era assente da qualche ora quando il personale dell’hotel ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini, ora affidate ai carabinieri, puntano a chiarire le dinamiche e le cause della tragedia.

Aprilia, dove la giovane aveva costruito in breve tempo una solida rete di affetti e ammiratori, è piombata nel dolore. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti non solo amici e colleghi, ma anche tanti clienti che avevano riconosciuto in lei una nuova energia per la ristorazione locale.