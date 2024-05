Giovani, bambini e anziani: Latina agli ultimi posti nell’indagine del Sole 24 Ore

La nuova indagine del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento, intenta a misurare la qualità delle vita in merito alle festa d’età che vanno dai 0-10, 18-35 e over 65. Giunta alla terza edizione, l’indagine intende misurare le risposte del territorio in base alle esigenze dei tre target generazionali: servizi, condizioni di vita e salute, tutti dati che vedono sprofondare la provincia di Latina in fondo alle classifiche.

Arrivata ormai alla quarta edizione, l’analisi mostra nel nostro territorio un quadro carente e pieno di criticità. Latina si piazza infatti al 93esimo posto per i bambini, al 91esimo per i giovani e all’88esimo per gli anziani.

Tra i nuovi parametri inseriti nell’indagine vediamo: gli utenti sei servizi sociali comunale, le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato, l’imprenditorialità under35, il numero di progetti finanziati con fondi PNRR nell’istruzione e i fruitori di servizi comunale all’infanzia.