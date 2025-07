Giovani e Futuro, l’Aeronautica ospita la terza edizione

A Latina, presso la Sala delle Cerimonie della 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo, in strada Chiesuola, a Borgo Piave, domai 12 luglio, si terrà la terza edizione di “Giovani e Futuro”. Grandi nomi e grandi novità per questa nuova edizione di “Giovani e Futuro”, la tradizionale passerella riservata ai talenti del territorio pontino riusciti ad emergere nell’ultimo anno in svariati campi, dallo sport al sociale, dall’arte alla danza, dall’innovazione allo spettacolo.

I vertici locali dell’Aeronautica Militare hanno accolto con entusiasmo la possibilità di

ospitare la prestigiosa premiazione e in particolare il comandante, Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio, provvederà a consegnare un riconoscimento alla carriera all’ospite d’onore di questa edizione: Martina Centofanti, tra le più importanti ginnaste di sempre, protagonista in ben tre olimpiadi e capace di collezionare due bronzi con la Nazionale di Ginnastica Ritmica alle Olimpiadi di Tokio nel 2020 e di Parigi nel 2024. L’atleta romana, vincitrice di 136 medaglie internazionali e nel dettaglio di 6 ori, altrettanti argenti e 4 bronzi tra Mondiali e altre competizioni, appartiene proprio al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, le cosiddette “Farfalle Azzurre”.

L’associazione “Le Azalee”, presieduta da Francesca Bottone, accoglierà la Centofanti e tanti giovani emergenti in una cerimonia programmata a partire dalle 15,30: “Siamo orgogliose – ha dichiarato l’ideatrice del Premio e direttrice artistica Carmen Casu – di portare a Latina un personaggio di caratura mondiale che con la sua storia e le sue esperienze saprà essere un prezioso riferimento per i tanti ragazzi e ragazze presenti alla manifestazione. Ringraziamo l’Aeronautica Militare per l’ospitalità e la grande sensibilità mostrata e ringraziamo le illustri personalità che, con la loro presenza, conferiranno ulteriore lustro a “Giovani e Futuro”.