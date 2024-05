Giovani e politica: Fuga di Cervelli?” – Evento di Fare Latina alla Stoà

Domani, venerdì 24 maggio alle 17:30, presso il centro eventi Stoà in via Cesare Battisti a Latina, si terrà l’evento “Giovani e politica: Fuga di Cervelli?”, organizzato da Fare Latina e dal suo dipartimento dedicato ai giovani. L’incontro, fortemente voluto da tutto il movimento, punta a coinvolgere le nuove generazioni e le loro idee.

“Per il movimento politico è di fondamentale importanza creare un confronto attivo, su molteplici tematiche – dichiarano Alice Rocco, referente provinciale di Fare Latina Giovani, e Ludovica Bertassello, referente di Borgo Podgora. – Invitiamo tutta la gioventù provinciale con l’obiettivo di ricostituire una partecipazione attiva alla politica, mettendo al centro le opinioni e le proposte dei ragazzi e delle ragazze della provincia di Latina, al fine di aprire un dialogo costante che possa soddisfare le diverse esigenze che i giovani, ad oggi, richiedono”.

Fare Latina vuole rendere protagonisti i giovani, centralizzando una massa giovanile che, indipendentemente dall’appartenenza partitica, scolastica e sindacale, possa confrontarsi sinergicamente e rendere il territorio alla loro portata in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Guidati dall’Assessore Annalisa Muzio, i giovani del movimento vogliono creare unione e forza tra i loro coetanei, che si allontanano sempre più dalla politica.

“Questo evento – dichiara Alice Rocco – è stato realizzato per creare un momento di incontro e confronto attivo tra noi ragazzi. Dobbiamo essere uniti per la nostra città, perché noi giovani non siamo solo il futuro, ma anche il presente. Dobbiamo coltivare ora e costruire insieme la nostra città, per raccoglierne i frutti domani. Questo si può fare solo se tutti noi siamo coesi, per percorrere un solo obiettivo: la nostra città e la nostra provincia!”

Ludovica Bertassello aggiunge: “L’idea di creare una massa giovanile pronta a rispondere alle esigenze del territorio è il punto centrale del nostro evento. Tramite una partecipazione costante possiamo riuscire a realizzare e concretizzare le nostre proposte per valorizzare la nostra provincia. Sarebbe un grande errore pensare che la politica non ci riguarda; in realtà dovremmo essere proprio noi ragazzi i promotori di istanze e soluzioni, con il fine comune di portare Latina a raggiungere il suo massimo splendore”.

L’invito è aperto a tutti i giovani della provincia, poiché Fare Latina crede fortemente nell’idea di costruire momenti di confronto che possano essere da traino per discutere di tutte quelle problematiche che poi devono essere trasferite all’amministrazione sui bisogni di tutta la città. Solo attraverso il dialogo si può cercare di trovare soluzioni comuni, coinvolgendo il prossimo e facendo tornare la voglia di interessarsi alla politica anche nelle generazioni più giovani.