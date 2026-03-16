Giovani in crescita e conferme negli Age Group, la Zhero Triathlon brilla a Roma

Grande partecipazione e risultati importanti per la Zhero Triathlon Latina nella giornata di domenica scorsa, 15 marzo, in occasione della seconda prova del Campionato Regionale Giovani del Lazio, disputata al Parco dei Medici di Roma. Quasi al completo la squadra pontina, che ha schierato ben 31 giovani triatleti, di età compresa tra i 5 e i 17 anni, confermando non solo l’ampia partecipazione del team ma soprattutto la costante crescita agonistica degli atleti, che gara dopo gara dimostrano progressi evidenti sia dal punto di vista tecnico sia competitivo. La giornata ha regalato grande soddisfazione a tutto l’ambiente della società, grazie ai numerosi piazzamenti ottenuti nelle diverse categorie giovanili. Un risultato che testimonia il lavoro quotidiano dello staff tecnico e dei dirigenti, sempre attenti alla crescita sportiva e personale dei bambini e dei ragazzi, in un percorso che continua a portare nuovi giovani tesserati e a consolidare il livello tecnico della squadra. Parallelamente agli impegni dei giovani atleti a Roma, gli Age Group della società pontina sono stati protagonisti anche al Duathlon di Ostia, gara valida per l’assegnazione dei punti del Campionato Regionale Age Group. Anche in questa competizione non sono mancati risultati di rilievo, a conferma della tenacia e della forza del team in tutte le categorie.

«Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dei risultati ottenuti – commenta il presidente Alessio Grassucci –. Vedere una squadra così numerosa, con tanti bambini e ragazzi che si avvicinano al triathlon e crescono gara dopo gara, è motivo di grande orgoglio. Questo è frutto del lavoro dello staff tecnico, dei dirigenti e dell’impegno quotidiano degli atleti e delle loro famiglie. Continueremo a investire sui giovani, perché rappresentano il futuro della nostra società».

I risultati nelle categorie giovanili

Minicuccioli Femminile

1° Jouri Ben Jezia

Minicuccioli Maschile

1° Andrès Marangon

Cuccioli Maschile

1° Tommaso Piroddi

3° Niccolò Battisti

Esordienti Maschile

2° Santiago Marangon

Youth B Femminile

1° Maria Roberta Bertesteanu

Risultati Age Group – Duathlon di Ostia

Categoria S2 Maschile

2° Gabriele Ippolito

Categoria S4

1° Fiorenza Zorzetto

Categoria M2

3° Rita Lanzetta