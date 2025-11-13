Giovani musicisti del Liceo “Manzoni” di Latina brillano a livello nazionale

Due giovani musicisti del Liceo “Alessandro Manzoni” di Latina, Alessandro Simboli e Francesco Pica, sono stati selezionati tra i 91 studenti provenienti da tutta Italia per far parte della nuova Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, nata su iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un riconoscimento di altissimo livello per i due talenti pontini, che hanno rappresentato Latina nel debutto mondiale dell’orchestra, avvenuto nella Sala Paolo VI del Vaticano in occasione del Giubileo del Mondo Educativo, alla presenza di Papa Leone XIV, del Ministro Giuseppe Valditara e del presidente Francesco Manfredi (INDIRE).

Alessandro Simboli, violinista e violista seguito dalla professoressa Stefania Cimino, è vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Speciale G. Rossini, che lo ha visto debuttare da solista con l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Nell’orchestra nazionale ha suonato come prima viola, portando sul palco la sua eleganza e maturità artistica.

Accanto a lui, Francesco Pica, flautista seguito dal professor Gianni Cellacchi, già Primo Premio al Crescendo International Music Competition e protagonista di un’esibizione alla Carnegie Hall di New York, oltre che vincitore di numerosi concorsi italiani tra cui Sette Note Romane, Città di Latina e Premio Persichilli, dove ha conquistato il secondo posto assoluto.

Un traguardo che riempie d’orgoglio non solo il Liceo Manzoni, da sempre fucina di eccellenze musicali, ma anche l’intera città di Latina, che vede nei suoi giovani ambasciatori il simbolo di un futuro fondato su cultura, talento e passione.