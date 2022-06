Gira di notte con una pistola, nei guai 46enne a Monte San Biagio

Un 46enne di Monte San Biagio è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Terracina con una pistola calibro 9 con quattro munizioni detenuta illegalmente senza nessun porto d’armi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato in orario notturno aggirarsi nei pressi di un esercizio commerciale con in mano la citata pistola. Per questo i carabinieri, il giorno dopo, hanno proceduto a perquisizione domiciliare che ha portato alla luce il tutto.

Il 46enne è stato, per tanto, tratto in arresto e associato presso il carcere di Velletri sotto disposizione della Procura di Latina.