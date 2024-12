Gira per le vie di Norma nonostante il Daspo Willy e aggredisce i carabinieri

Era sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane(Daspo Willy) ma i carabinieri di Norma lo hanno sorpreso mentre si aggirava nel centro del paese. A finire nei guai un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, una volta notato dai militari, ha cominciato a minacciarli opponendo resistenza e procurando a entrami i carabinieri delle lievi lesioni. Con fatica il 42enne è stato bloccato e tratto in arresto. Per lui il giudice ha diposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 27 gennaio.