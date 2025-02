Girava con tirapugni e droga, denunciato un 27enne a Pontinia

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre girava per le vie di Pontinia con un tirapugni in metallo e circa 1gr e mezzo di hashish. E’ per questo motivo che un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

I militari della Stazione locale stavano eseguendo un normale controllo del territorio, quando hanno notato il giovane che si aggirava con fare sospetto. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, e oltre alla denuncia il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.