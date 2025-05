Girava in auto per Aprilia con una pistola, arrestato un 44enne

Un 44enne residente a Latina è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia per il reato di detenzione abusiva di arma alterata. L’uomo già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari durante un servizio di controllo in via Toscanini mentre viaggiava a bordo di un’auto insieme ad un’altra persona.

Durante il controllo gli uomini dell’Arma hanno deciso di sottoporre i due al controllo, estendendolo poi anche al veicolo. E’ proprio all’interno dell’autovettura che è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva di matricola, alterata e munita di un caricatore contenente 4 colpi calibro 7,65. Arma che poi da accertamenti è risultata essere riconducibile esclusivamente al 44enne, che è finito di conseguenza nel carcere di Latina.