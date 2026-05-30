Girava in palestra con un coltello, Daspo urbano per un indiano a Fondi

E’ stato sorpreso all’interno di una palestra con un coltello a farfalla. Questo l’episodio che è costato caro a un cittadino indiano residente a Fondi, destinatario di un severo Daspo urbano, emesso dal Questore di Latina. I fatti risalgono a qualche tempo fa, quando l’uomo era stato controllato all’interno di una struttura sportiva del territorio fondana aperta al pubblico. In quella circostanza, gli agenti lo avevano trovato in possesso di un’arma da taglio, un coltello a farfalla con una lama di circa 10 centimetri, di cui non è stato in grado di giustificare il porto.

Per il soggetto era scattata immediatamente la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sul controllo delle armi. L’episodio non è rimasto isolato sotto il profilo amministrativo. La Divisione Anticrimine della Questura di Latina ha infatti avviato un’approfondita istruttoria lampo sulla scorta della pericolosità della condotta e del concreto pregiudizio arrecato alla sicurezza della comunità locale. Valutati gli elementi raccolti, il Questore ha firmato la misura di prevenzione.

Per i prossimi due anni, l’uomo non potrà accedere né stazionare nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, così come nei locali di pubblico intrattenimento dislocati nel Comune di Fondi, con particolare severità per l’area circoscritta all’interno del provvedimento.