Girava per Gaeta con documento falso: foglio di via per tre anni

Proseguono le attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. A Gaeta, il personale del Commissariato di P.S. ha denunciato in stato di libertà un uomo, classe 1984 e residente nella provincia di Caserta, per possesso e utilizzo di documento d’identità alterato.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a un presunto tentativo di truffa ai danni di una cittadina del comprensorio. Le verifiche immediate hanno permesso agli agenti di intercettare un’autovettura sospetta, il cui conducente, alla vista della pattuglia, avrebbe effettuato manovre tali da insospettire ulteriormente gli operatori.

Durante il controllo, l’uomo ha esibito una carta d’identità elettronica che ha presentato anomalie evidenti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di rilevare la manomissione del microchip contenente i dati biometrici, rendendo il documento non valido ai fini identificativi.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno inoltre rinvenuto due carte prepagate, successivamente poste sotto sequestro per ulteriori verifiche. Il soggetto è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria anche per l’ipotesi di ricettazione.

Nei suoi confronti è stato infine disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per tre anni.