Sono stati in prima partenza Giovanni Dell’Aguzzo della asd F.lli Dell’Aguzzo ed in secondo avvio Angelo Calvano della asd Un Giro In Meno ad aggiudicarsi il IV Memorial Fiormonti. La gara, tredicesimo appuntamento del Giro dell’Agro Pontino si è svolta domenica 23 giugno a Priverno, ultima prima della pausa estiva.

“Si è conclusa la tredicesima tappa che sancisce anche la pausa dalle gare per il periodo estivo – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Si ripartirà domenica otto settembre con la gara organizzata dal Team Nardecchia Montini a Sezze. La tappa appena conclusa ha visto un percorso molto duro e selettivo che ha messo a dura prova i partecipanti. Ben organizzata dal Team Fiormonti con a capo Angelo Impemba e tutta la famiglia Fiormonti, impeccabili nell’organizzazione e nei premi, premiando gran parte dei partecipanti”.

1^ partenza

Gara tenuta sempre chiusa dal gruppo, nessuno è riuscito a fare azioni di fuga tranne l’ultimo giro, quando al suono della campana sullo strappo duro dell’arrivo tentava un azione l’atleta del Team Nardecchia Montini Paletti Mattia che riusciva a portare a termine l’intero giro, ma il gruppo riusciva a ricucire proprio prima dell’arrivo grazie a una bella azione di Cacciotti Paolo della Asd Drago On Bike e quindi partiva una volata superlativa da parte di Dell’Aguzzo Giovanni che precedeva proprio Paletti Mattia.

Classifiche categoria rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni Della Asd F.lli Dell’Aguzzo, secondo Paletti Mattia Del Team Nardecchia Montini e terzo Di Sano Alfredo della Asd Emme 2 Erre.

Categoria gialli: primo Lai Francesco della Polisportiva Etrusca, secondo De Cicco Gennaro della Asd Drago On Bike e terzo Colozzi Elio del Team Nardecchia Montini.

Categoria celesti: primo De Carolis Giovanni della Asd Emme 2 Erre, secondo Lucarelli Giovanni della Asd Ifi Bike e terzo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike.

2^ partenza

Seconda partenza scoppiettante con tantissimi attacchi da parte di tutti gli scalatori più in forma. Subito un’azione con due atleti protagonisti: Maenza Angelo della Asd Un Giro In Meno e Marchionne Roberto del Team Nardecchia Montini. I due prendono un discreto margine, ma il gruppo con azioni di forza richiudeva la fuga, poi tanti altri tentativi, ad ogni tornata il gruppo si assottigliava sempre di più sul duro strappo dell’arrivo fino a giungere a tre giri dal termine quando parte l’azione buona con Angelo Calvano che andava in solitaria fino all’arrivo precedendo i vari atleti che arrivavano uno alla volta, segno di una gara dura e combattuta.

Categoria Verdi: primo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno, secondo Giordano Roberto della Asd Center Bike e terzo Rosiello Franco della Asd Fiormonti Team.

Categoria Blu: primo Battisti Orlando della Asd Peloso Team, secondo Savoia Alessandro dell’Asd Emme 2 Erre e terzo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team.

Categoria Neri: primo Quattrini Mario dell’Asd Fiormonti Team, secondo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike e terzo Bondani Marco del Team Morichini Campion.

Il circuito Opes riprenderà domenica 8 settembre 2024 con il Team Nardecchia Montini, a Sezze. Per restare aggiornati seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino.