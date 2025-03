Giro dell’Agro Pontino 2025, si parte dal Il Memorial Peloso

Sarà il XIII Memorial Marino Peloso ad inaugurare il Giro dell’Agro Pontino Opes 2025 domenica 16 marzo. Il Peloso Team è pronto per mandare in scena la prima tappa del circuito ciclistico che radunerà il gruppo a Latina.

Ai nastri di partenza tantissimi appassionati che si sfideranno nello storico evento noto nel capoluogo pontino nato per ricordare l’indimenticabile pioniere del ciclismo pontino. Il ritrovo a Latina, ore 7:30 presso il distributore Total di Via Del Lido. La partenza sarà data alle 9.

Il percorso interesserà via Del Lido (partenza presso distributore Total), via Faggiana, via Isonzo, Strada Litoranea, via Del Mare, Strada Lungomare, Capoportiere, via Pennacchi e via Del Lido. Il totale del tracciato è di circa 70 km, suddiviso in 3 giri.

“Siamo pronti per l’avvio della nuova stagione ciclistica del Giro dell’Agro Pontino 2025– commenta la Commissione Ciclistica Opes – Si torna in strada con una prima tappa storica del circuito, il Memorial Peloso, che ci offrirà un tragitto molto suggestivo. Si torna infatti alle origini partendo dalla città di Latina ed attraversando strade ricche di natura che toccano zone come il Fogliano, Borgo Grappa, tutto il lungomare fino a Capo Portiere, con viste affascinanti. Dopo il successo delle passate edizioni e con un circuito in continua crescita – concludono dalla Commissione – siamo pronti a dare il massimo anche quest’anno per la riuscita di ogni gara e per questo ringraziamo in anticipo tutti i partecipanti e tutte le società al seguito. In bocca al lupo a tutti”.

Tante emozioni in arrivo per l’avvio della nuova stagione del Giro dell’Agro Pontino. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali dedicati su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri.