Giro dell’Agro Pontino 2025, Trovarelli e Casconi vincono l’ultima tappa stagionale

Domenica 19 ottobre 2025 si è svolta a Velletri la 23esima ed ultima tappa stagionale del Giro dell’Agro Pontino Opes. Il percorso impegnativo, sotto l’organizzazione della Center Bike, ha visto trionfare in prima partenza Fabrizio Trovarelli della Maximo Bike Lab, ed in secondo avvio Paolo Casconi della Asd Veloteam Latina.

“Si è conclusa l’ultima gara della stagione ciclistica 2025 del Giro dell’Agro Pontino – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La ventitreesima tappa è stata condotta dalla Asd Center Bike che, con il suo presidente Fabio Pietrosanti e tutto il suo staff impeccabile, ne ha curato ogni dettaglio. Il percorso molto duro e selettivo, ha messo a dura prova i circa cento partecipanti. Possiamo dire di aver concluso al meglio la stagione e diamo appuntamento a tutti gli scritti alla stagione 2026. Che sia un’altra stagione indimenticabile, capace di scrivere nuove pagine nella storia di questo entusiasmante circuito”.

“Si conclude una stagione di successo cominciata a marzo – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale vicario Opes – che ha visto una crescita costante in termini di partecipazione, interesse e qualità organizzativa. Il Giro dell’Agro Pontino, negli anni ha coinvolto un numero sempre maggiore di appassionati, confermandosi uno strumento fondamentale per la promozione del ciclismo amatoriale e dei valori sportivi sul territorio. Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro svolto, della partecipazione costante e dell’impegno delle società organizzatrici e degli atleti. Un plauso alla Commissione Ciclistica Opes, che guida il settore con occhi attenti ed energia. Guardiamo con entusiasmo alla stagione 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la rete di partecipazione e offrire eventi sempre più accessibili e di alto livello.”

1^ partenza

Gara caratterizzata da una fuga nata al secondo giro, composta da cinque atleti: Polidori Mattia, Paletti Mattia, Trovarelli Fabrizio, Riggi Pierfrancesco e Fiorentini Matteo. I cinque prendono un buon margine dal resto del gruppo e si presentano all’ultima tornata per disputarsi la vittoria, che va con un’azione prepotente a Fabrizio Trovarelli della Maximo Bike Lab, che precedeva Polidori Mattia della Asd Fiormonti Team. Classifiche categoria rossi: primo Trovarelli Fabrizio della Maximo Bike Lab, secondo Polidori Mattia della Asd Fiormonti Team e terzo Paletti Mattia del Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi. Categoria gialli: primo Riggi Pierfrancesco della Asd Bike Racing Gioppy, secondo Cardinale Ugo della Asd Drago On Bike e terzo Colaceci Leano della Asd Anzio Bike.

2^ partenza

Gara dura condotta ad un ritmo molto sostenuto. Giro dopo giro, diventava sempre più incerto il risultato finale in quanto nessuno dava l’impressione di poter vincere facilmente e così, si arrivava alla volata finale dove un bel gioco di squadra della Asd Veloteam Latina, riusciva ad avere la meglio con la vittoria di Casconi Paolo che batteva in volata la coppia della UC Paliano formata da Gabrielli Stefano secondo e Mariani Riccardo terzo. Categoria Verdi: primo Pezza Marco del Team Nardecchia Montini, secondo Rosiello Franco della Asd Fiormonti Team e terzo Coletta Danilo della Asd Etrusca Terenzi. Categoria Blu: primo Casconi Paolo della Asd Veloteam Latina , secondo Gabrielli Stefano della UC Paliano e terzo Mariani Riccardo della UC Paliano. Categoria Neri, primo Bondani Marco del Team Morichini Campion, secondo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike e terzo Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini.

Appuntamento dunque al 2026, per un nuovo anno ciclistico pieno di sfide avvincenti, passione autentica, fatica condivisa e straordinarie emozioni su due ruote. Un’occasione per ritrovarsi ancora una volta lungo i percorsi dell’Agro Pontino, tra salite impegnative, traguardi combattuti e momenti di promozione sportiva e territoriale, dove la competizione si fonde con il rispetto e l’amicizia tra atleti.