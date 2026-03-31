Giro dell’Agro Pontino 2026, a Nettuno vincono Dell’Aguzzo e D’Ercole

Il Giro dell’Agro Pontino 2026 ha fatto tappa domenica 29 marzo con la quarta prova, offrendo una gara avvincente e ben organizzata.

“Bellissima gara organizzata da due società iscritte al Giro dell’Agro Pontino, l’ASD Nettuno e l’ASD Anzio Bike, con i rispettivi presidenti Fabrizio Riggi e Leano Colaceci – commenta la Commissione Ciclistica Opes – che hanno unito le forze per dar vita a una competizione impegnativa sia per il tracciato che per il territorio. Possiamo affermare che sono riusciti pienamente nel loro intento”.

Nella prima partenza la gara è stata sempre sotto controllo, ma non sono mancati momenti di spettacolo, come il tentativo di fuga al secondo giro promosso da Saccucci Francesco della MB Lazio Ecoliri e Fiorito Gabriele dell’ASD Ifi Bike. I due sono riusciti a guadagnare un buon margine, ma il gruppo, con un’azione costante e organizzata, è riuscito a chiudere il gap giro dopo giro, arrivando compatto alla volata finale. A imporsi è stato un eccellente Dell’Aguzzo Giovanni dell’ASD F.lli Dell’Aguzzo. Nelle classifiche di categoria, tra i Rossi vittoria per Dell’Aguzzo Giovanni davanti a Polidori Mattia dell’ASD Fiormonti Team e Duca Alessandro dell’Ifi Bike; tra i Gialli successo per Casciaro Carlo Alberto dell’ASD Etrusca Terenzi, seguito da Sementilli Simone della MB Lazio Ecoliri e Campagnaro Simone de Il Pirata Sama Ricambi; tra gli Azzurri primo posto per De Cicco Gennaro dell’ASD Velo Team Latina, davanti a Martinelli Cristian Devid dell’ASD Bike Racing Gioppy e D’Ammassa Federico della MB Lazio Ecoliri.

La seconda partenza è stata invece caratterizzata da un ritmo molto elevato e da una gara nervosa fin dalle prime battute. Già al secondo giro si è formato un gruppetto di otto fuggitivi composto da Calvano, D’Ercole, Leggeri, Cancanelli Mario, Di Cesare, Savoia, Ingiosi e Scappaticci, che ha progressivamente aumentato il proprio vantaggio sul gruppo. L’azione si è rivelata decisiva e ha portato gli attaccanti a giocarsi la vittoria in volata, dove ha avuto la meglio il corridore di casa D’Ercole Mauro dell’ASD Nettuno. Per quanto riguarda le classifiche, tra i Verdi si è imposto Di Cesare Alessandro dell’ASD Picar Ciclomillennio, seguito da Faraone Stefano dell’ASD Anzio Bike Team e Caronti Federico dell’ASD Nettuno; tra i Blu vittoria per D’Ercole Mauro dell’ASD Nettuno davanti a Cancanelli Mario della MB Lazio Ecoliri e Savoia Alessandro del Team Morichini Campion; tra i Neri primo posto per Leggeri Giorgio de Il Pirata Sama Ricambi, seguito da Gasparini Massimo e Conte Giuseppe, entrambi del Team Morichini Campion.

La quinta tappa, si terrà domenica 12 aprile a Doganella sotto l’organizzazione dal Maximo Bike Lab Team Astolfi.

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