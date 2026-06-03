Giro dell’Agro Pontino 2026, a Sezze trionfo per Gabrielli e Calvano

Grande appuntamento per gli scalatori iscritti al Giro dell’Agro Pontino con il “2° Trofeo Billy Bar”. La 12ª tappa, andata in scena a Sezze con l’organizzazione dell’ASD Un Giro in Meno guidata da Angelo Calvano, si è confermata una prova particolarmente adatta agli specialisti delle salite. “È stata una tappa impegnativa e spettacolare, pane per i denti degli scalatori”, ha commentato la Commissione Ciclistica OPES.

Nella prima partenza la gara è stata controllata soprattutto dagli atleti dell’ASD IFI Bike e dell’ASD Bike Racing Gioppy, formazioni che potevano contare su uomini di classifica pronti a giocarsi il successo finale. L’inizio della salita è stato caratterizzato dal forcing di Giovanni Rinicella, che ha aumentato il ritmo per favorire il proprio compagno di squadra. L’azione ha provocato la selezione del gruppo e, sul traguardo, a conquistare la vittoria è stato Pierfilippo Gabrielli dell’UC Paliano. Nella categoria Rossi, alle sue spalle si sono classificati Ludovico Cristini dell’ASD Etrusca Terenzi e Matteo Fiorentini dell’ASD IFI Bike. Nella categoria Gialli il successo è andato a Marco Calvano dell’ASD Un Giro in Meno, davanti a Fabrizio Trovarelli del Maximo Bike Lab Team Astolfi e a Francesco Mastropietro dell’ASD Picar Ciclomillennio. Tra gli Azzurri si è imposto Pierfrancesco Riggi dell’ASD Bike Racing Gioppy, con Ivan Corsi dell’UC Paliano in seconda posizione e Federico D’Ammassa della MB Lazio Ecoliri al terzo posto.

La seconda partenza ha offerto una gara molto combattuta nei tratti pianeggianti e nei tornanti iniziali, con numerosi tentativi di attacco sempre controllati dal gruppo. L’ascesa è iniziata con il plotone ancora compatto, ma con il passare dei chilometri gli scalatori migliori hanno preso il comando, selezionando progressivamente i concorrenti. Sul traguardo è stato Angelo Calvano dell’ASD Un Giro in Meno a precedere tutti e a conquistare una prestigiosa vittoria. Nella categoria Verdi il primo posto è andato a Vittorio Zangara dell’ASD Fiormonti Team, seguito da Alessandro Di Cesare dell’ASD Picar Ciclomillennio e da Angelo Bevilacqua dell’ASD Un Giro in Meno. Nella categoria Blu, dietro al vincitore Angelo Calvano, si sono classificati Alessandro Savoia del Team Morichini Campion e Giuseppe Soldi dell’ASD Velo Team Latina. Nella categoria Neri, infine, il successo è andato a Marco Quaglia dell’ASD Etrusca Terenzi, che ha preceduto Paolo Casconi dell’ASD Velo Team Latina e Franco De Santis dell’ASD Etrusca Terenzi.

Il Giro dell’Agro Pontino tornerà domenica 7 giugno 2026 con la 13ª tappa, organizzata dall’ASD Bike Racing Gioppy.

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