Giro dell’Agro Pontino 2026, al via il circuito ciclistico Opes Latina

Parte ufficialmente il Giro dell’Agro Pontino – Stagione Ciclistica 2026, il circuito di OPES Latina che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi del ciclismo amatoriale del territorio.

Un progetto che stagione dopo stagione è cresciuto in maniera significativa, sia per numero di gare inserite in calendario sia per partecipazione di atleti, team e appassionati. Sempre più società scelgono di far parte del circuito e sempre più persone seguono le tappe lungo le strade dell’Agro Pontino, trasformando ogni evento in una vera festa dello sport.

Ad aprire il calendario sarà la nuova prima tappa del 1° marzo, la XIV edizione del Memorial Marino Peloso, organizzata dal Peloso Team Latina. La gara, sulla distanza di 70 km, partirà dal Distributore Total in Via del Lido a Latina, con due partenze e quattro ordini di arrivo. Un tracciato completo e spettacolare che attraverserà alcuni dei punti più suggestivi del territorio pontino, inaugurando ufficialmente una stagione che si preannuncia intensa e partecipata.

Dopo l’appuntamento inaugurale, il circuito proseguirà per tutta la stagione con tappe distribuite tra marzo e ottobre, toccando diverse località simbolo del territorio. Il calendario prevede appuntamenti tra cui Latina, Ardea, Frosinone, Priverno, Paliano, Sermoneta, Palestrina, Roma, Nettuno, Priverno, Doganella, Aprilia, Sezze, Pomezia, Terracina e Velletri, con gare organizzate dalle società del territorio che rappresentano il cuore pulsante del movimento ciclistico OPES. Tra le prove in programma anche eventi speciali, memorial storici e il Campionato Nazionale OPES, a conferma della qualità tecnica e organizzativa raggiunta dal circuito. Una stagione articolata che premierà costanza e partecipazione, valorizzando l’impegno degli atleti lungo tutte le tappe.

“Negli anni il Giro dell’Agro Pontino ha registrato una crescita costante, sia sotto il profilo numerico che organizzativo – commenta il vice presidente nazionale OPES, Davide Fioriello – L’aumento degli iscritti, il livello tecnico sempre più alto e l’attenzione alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio hanno reso il circuito un punto di riferimento nel panorama ciclistico amatoriale. OPES da sempre investe nel settore ciclistico ed il Giro dell’Agro Pontino è un esempio concreto di come lo sport possa creare rete tra associazioni, istituzioni e comunità locali. Continueremo a sostenere con convinzione questo percorso, perché crediamo nello sport come veicolo di valori, partecipazione e inclusione”.

Con queste premesse, la stagione 2026 del Giro dell’Agro Pontino si prepara a regalare nuove emozioni, consolidando un percorso di crescita che anno dopo anno rafforza il legame tra sport e territorio.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com