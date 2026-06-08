Giro dell’Agro Pontino 2026: vincono Patruno e Soldi nella 12ª tappa

Domenica 7 giugno 2026 si è disputata la 12ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, organizzata dalla ASD Bike Racing Gioppy in memoria di Andrea Maceroni.

“Grande giornata di sport ad opera della ASD Bike Racing Gioppy – commenta la Commissione Ciclistica OPES – Il presidente Giovanni Rinicella e tutto il suo team, affiatato e compatto, sono stati in grado di organizzare un grande evento in memoria di Andrea Maceroni. La famiglia Maceroni, sempre presente e disponibile, ha contribuito anche con premi extra per gli atleti”.

Prima partenza

Fin dalle prime battute di gara si sviluppa un’azione di fuga con protagonista Rocco Lumicisi, corridore della squadra di casa ASD Bike Racing Gioppy, autore di un attacco solitario. Poco dopo si aggiungono Riggi, Trovarelli, Cartolano, Cristini, Gabrielli e Pantoni. L’azione sembra quella giusta per arrivare al traguardo, ma il gruppo, trascinato soprattutto dal forcing di Giovanni Rinicella e compagni, riesce a chiudere il gap. Successivamente nasce un nuovo tentativo di fuga con Giancarlo Fiacconi, Renato Patruno e Piergiorgio Pietrantoni. Ai tre si aggrega poi la coppia della ASD Bike Racing Gioppy composta da Latino Angelini e Pierfrancesco Riggi. I cinque arrivano così a giocarsi la vittoria finale e ad avere la meglio è Renato Patruno della Maximo Bike Lab Team Astolfi. La volata del gruppo viene invece vinta da Giovanni Rinicella.

Nella categoria Rossi il successo va a Giancarlo Fiacconi della ASD Bike Racing Gioppy, davanti a Piergiorgio Pietrantoni della ASD Center Bike e a Latino Angelini della ASD Bike Racing Gioppy. Nella categoria Gialli si impone Renato Patruno della Maximo Bike Lab Team Astolfi, seguito da Giovanni Rinicella della ASD Bike Racing Gioppy e da Carlo Alberto Casciaro della ASD Etrusca Terenzi. Tra gli Azzurri la vittoria è di Pierfrancesco Riggi della ASD Bike Racing Gioppy, con Gennaro De Cicco della ASD Velo Team Latina al secondo posto e Leano Colaceci della ASD Anzio Bike al terzo.

Seconda partenza

Pronti via e si forma subito una fuga composta da Maggi e Genovesi. Dopo un giro ai due si aggancia Mauro D’Ercole, formando un terzetto che prova ad allungare sul gruppo. L’azione viene però neutralizzata nel corso del terzo giro. Seguono numerosi tentativi di attacco, con Piersanti tra i più attivi. Nell’ultimo giro è invece Luca Polenta, atleta di casa della ASD Bike Racing Gioppy, a lanciarsi in una coraggiosa azione solitaria. La sua fuga si conclude a soli 500 metri dall’arrivo, quando il gruppo lo riassorbe e si prepara alla volata finale. Lo sprint viene regolato da Giuseppe Soldi, che conquista il successo di giornata.

Nella categoria Verdi si impone Igino Alviti della ASD Velo Team Latina, davanti a Fabrizio Rossi della ASD Center Bike e ad Alessandro Alimonti della ASD Bike Racing Gioppy. Nella categoria Blu la vittoria va a Giuseppe Soldi della ASD Velo Team Latina, con Riccardo Mariani del Team Morichini Campion secondo e Fernando Di Magno della ASD Drago On Bike terzo. Nella categoria Neri primo posto per Massimo Gasparini del Team Morichini Campion, seguito da Paolo Casconi della ASD Velo Team Latina e da Franco De Santis della ASD Etrusca Terenzi.

Il Giro dell’Agro Pontino lascia ora spazio al Campionato Nazionale OPES, in programma a Priverno e riservato esclusivamente agli atleti tesserati OPES.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne, Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com