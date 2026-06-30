Giro dell’Agro Pontino, a Colleferro il debutto del Memorial Primo Gabrielli e Elsa Pucello

Domenica 5 luglio 2026 il Giro dell’Agro Pontino OPES farà tappa per la prima volta a Colleferro con un appuntamento inedito destinato a regalare spettacolo. La 15ª prova stagionale, organizzata dall’U.C. Paliano e Cicli Gabrielli, sarà valida come Memorial Primo Gabrielli e Elsa Pucello, manifestazione fortemente voluta da Stefano Gabrielli per ricordare la figura del padre Primo e rendere omaggio alla famiglia.

La giornata prenderà il via alle ore 7.00 con il ritrovo presso il Caffè Tre Scalini, in via Fontana dell’Oste 41 a Colleferro, mentre la partenza ufficiale è fissata per le ore 8.30.

Il tracciato, completamente nuovo rispetto alle precedenti edizioni del circuito OPES, si svilupperà su un percorso di circa 60 chilometri complessivi articolati in 10 giri. I corridori affronteranno un circuito tecnico e impegnativo che interesserà via della Mola, la SR 609 Carpinetana Est in direzione Colleferro, via Torrita, l’attraversamento della SP 62 Consolare Latina, per poi rientrare nuovamente su via della Mola fino all’arrivo, posto nei pressi della Chiesa dei Santi Giuseppe e Vitaliano.

La Commissione Ciclistica OPES presenta così la prova: “Gara inedita su un percorso inedito per il Giro dell’Agro Pontino. Un tracciato mosso e nervoso che promette spettacolo e selezione sin dalle prime tornate.”

Grande soddisfazione anche da parte dell’U.C. Paliano. Il presidente Alessandro Pacitti, insieme a Stefano Gabrielli e a tutto lo staff organizzativo, ha lavorato con grande impegno per allestire una manifestazione che vuole unire il ricordo di persone care alla passione per il ciclismo.

Le continue variazioni di ritmo, i numerosi rilanci e un percorso privo di lunghi tratti di recupero renderanno la corsa aperta a molteplici soluzioni tattiche, offrendo agli appassionati una competizione intensa e combattuta fino agli ultimi metri.

Per la classifica generale del Giro dell’Agro Pontino saranno previsti 3 punti di penalizzazione da scalare, elemento che potrebbe incidere sugli equilibri della graduatoria quando il campionato entra nella sua fase decisiva.

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