Giro dell’Agro Pontino, a Nettuno il 1° Memorial Marta Raponi

Domenica 16 giugno 2024 si correrà la dodicesima tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”.

Stavolta il gruppo si darà battaglia per le vie di Nettuno, con il 1° Memorial Marta Raponi, sotto l’organizzazione della asd Fratelli Dell’Aguzzo.

“Dopo la pausa dovuta alle elezioni si riparte con la tappa numero dodici organizzata da una società nuova iscritta nel circuito, la asd Fratelli Dell’Aguzzo – commenta la commissione ciclistica Opes – squadra giovane e frizzante composta tutta da ragazzi che ci tengono a fare bella figura, a partire dal presidente Giovanni Dell’Aguzzo che viene da una famiglia storica a Nettuno nel mondo del ciclismo”.

Il ritrovo è fissato per le ore 7:00, mentre la partenza sarà data alle 8.30. Si partirà dal Bar “Il Gazebo” a Nettuno (RM) e si procederà percorrendo: via Cadolino, via dell’Alberone, Strada Provinciale SP23b, Strada provinciale SP87b, Nettuno/Velletri, via Cadolino.

In totale il plotone dovrà affrontare nove giri per un totale di 70 km circa.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.