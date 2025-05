Giro dell’Agro Pontino, a Nettuno trionfano Colaceci e Raponi

Un successo per l’ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes andata in scena domenica 11 maggio 2025 a Nettuno, sotto l’organizzazione della asd Emme 2 Erre. A tagliare per primi il traguardo sono stati Leano Colaceci della Asd Anzio Bike, in prima partenza ed Enrico Raponi della asd Drago On Bike in seconda partenza.

“La parola d’ordine è una sola, superlativi! – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Complimenti e ancora complimenti alla Asd Emme 2 Erre per aver organizzato una gara bellissima, dal sapore di un evento di grande livello. L’organizzazione ha infatti curato i dettagli in modo da far sentire tutti i corridori importanti come professionisti, con un arrivo che già fu quello di un Giro d’Italia al centro di Nettuno, con strade senza traffico e transennate. Un plauso – concludono – per essersi veramente superati”.

1^ partenza

Prima partenza svolta con un andatura veramente elevata, oltre 44 di media che non ha consentito nessun attacco e nessuna azione rilevante. Il gruppo arrivava così compatto a disputarsi la volata finale a favore di Leano Colaceci della asd Anzio Bike.

Classifiche categoria. Rossi: primo Pomenti Marco della Asd Un Giro in Meno, secondo Caferi Marco del Team Morichini Campion e terzo Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’Aguzzo. Gialli: primo Colaceci Leano della Asd Anzio Bike, secondo Giovannetti Andrea della Asd Ifi Bike e terzo Massimo Biagio della asd Veloteam Latina.

2^ partenza

La seconda partenza è stata caratterizzata da un’andatura sostenuta e costante. Molti sono stati i tentativi di fuga, ma le squadre dei velocisti hanno tenuto ben chiuso il gruppo portando così i loro migliori velocisti a giocarsi la vittoria nella volata finale. Buon lavoro della asd Drago On Bike che riusciva a piazzare ben tre atleti nei primi cinque, con il primo posto a Enrico Raponi, il secondo a Di Magno Roberto ed il quinto posto del presidente Sarrecchia Gianluca, che riusciva a vincere la propria categoria.

Classifiche categoria. Verdi: primo Sarrecchia Gianluca della asd Drago On Bike, secondo Alviti Igino della asd Center Bike e terzo D’Ercole Mauro della asd Nettuno. Blu: primo Raponi Enrico della asd Drago On Bike, secondo Di Magno Roberto della asd Drago On Bike e terzo Gabrielli Stefano della U.C. Paliano. Neri: primo Lauri Natale della asd Peloso Team, secondo Rosi Marco della asd Emme 2 Erre e terzo Colozzi Mario della asd Drago On Bike.

La prossima gara di calendario si terrà domenica 18 maggio a Priverno, sotto l’organizzazione della asd Fiormonti Team. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.