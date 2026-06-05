Giro dell’Agro Pontino, a Priverno il Campionato Nazionale OPES

Prosegue la stagione ciclistica 2026 targata OPES, già entrata nel vivo nei mesi scorsi, con le tappe del Giro dell’Agro Pontino. Domenica 14 giugno è in arrivo un appuntamento di grande rilievo per il calendario amatoriale, con il Campionato Nazionale OPES, che si terrà in occasione del 6° Memorial Fulvio Fiormonti – Level Bike World.

L’evento, organizzato dall’ASD Drago On Bike, rappresenta una tappa importante per gli atleti impegnati nella corsa, in una stagione sempre più competitiva.

“Il Campionato Nazionale OPES rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione e per noi costituisce un importante traguardo organizzativo – commenta la Commissione Ciclistica OPES – Portare in scena una manifestazione capace di assegnare le maglie tricolori OPES, è motivo di grande soddisfazione e testimonia la crescita costante del nostro movimento ciclistico. Il 6° Memorial Fulvio Fiormonti – Level Bike World sarà una giornata di grande sport, nella quale agonismo, passione e spirito di appartenenza si uniranno per celebrare il ciclismo amatoriale. Ci tenevamo a ringraziare di cuore la famiglia Fiormonti per la dedizione e il prezioso contributo offerti nell’organizzazione dell’evento. Siamo certi che gli atleti sapranno offrire uno spettacolo all’altezza dell’evento e che sarà una festa per tutti i partecipanti e gli appassionati”.

Il ritrovo è previsto alle ore 7:00 presso il Frantoio Orsini, in via Villa Meri a Priverno, mentre la partenza ufficiale sarà data alle ore 9:00. Il percorso di gara si sviluppa su una distanza complessiva di 70 chilometri, suddivisi in 8 giri, su un circuito tecnico che metterà alla prova resistenza e strategia dei partecipanti. Il trasferimento turistico si snoderà invece lungo Via Villa Meri, Via Professor Antonio Caradonna, Via Madonna delle Grazie, Via Salvo d’Acquisto e Via Torretta Rocchigiana.

Il tracciato agonistico interesserà Via Torretta Rocchigiana, SS 156, località Ceriara, Via Madonna delle Grazie e Via Salvo d’Acquisto, formando un circuito veloce e selettivo.

La competizione è riservata ai tesserati OPES e le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 12:00 di venerdì 12 giugno al costo di €15 e dovranno essere effettuate tramite WhatsApp al 347.6931303, inviando i dati richiesti dall’organizzazione.

A rendere ancora più prestigiosa la prova sarà l’assegnazione della maglia di Campione Nazionale OPES 2026, simbolo di eccellenza e riconoscimento per il vincitore. Un traguardo ambito da tutti i partecipanti, che darà ulteriore valore alla competizione e accenderà la sfida lungo ogni chilometro del circuito.

La gara di Priverno si preannuncia come un appuntamento di grande interesse sportivo, pronta a offrire spettacolo e competizione su uno dei circuiti più apprezzati del territorio laziale.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne, Risparmio Carni Velletri, ACI Automobile Club Latina Delegazione Latina Scalo, L’Oasi delle Api. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com