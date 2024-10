Giro dell’Agro Pontino, al via a Terracina il Memorial Giuliani

Domenica 6 ottobre 2024 si svolgerà la 17^tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2024, gara denominata 14esimo Memorial Davide Giuliani e che sarà organizzata dalla asd Terracina Cycling.

Il ritrovo avverrà a Terracina, precisamente presso l’agriturismo Morgante in via degli Albucci, 44 alle ore 7:00.

“Ormai una classica del circuito dell’Agro Pontino, la gara organizzata dal team Terracina Cycling del presidente Gianluca D’Amico, adatta ai velocisti o ad attacchi solitari – commenta la Commissione Ciclistica Opes – saranno molti i giochi di squadra e a tal proposito sarà importante avere una buona squadra per provare a vincere”.

La gara prevede 9 giri con 3 punti da scalare e una percorrenza di circa 70 km. La partenza sarà alle ore 9:00 e il percorso inizierà da via degli Albucci, a seguire la Migliara 55, poi per la SP73 (strada Lungo Pedicata), la strada Nove Ponti e per concludere si torna a via degli Albucci.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com