Giro dell’Agro Pontino, al via ad Aprilia la I° gara Andrea Maceroni

In arrivo domenica 29 settembre 2024 la 16^ tappa del giro dell’Agro Pontino Opes 2024, denominata 1° gara Andrea Maceroni che sarà organizzata dalla società ASD Sgauzzoni Aprilia. Il ritrovo di questa emozionante gara avverrà a Casalazzara, frazione di Aprilia, precisamente presso il Bar Maria in Via dei Rutuli 90 alle ore 7:00.

“Si continua spediti con la tappa numero sedici in un circuito molto suggestivo tra i sali e scendi delle campagne apriliane – commenta la Commissione Ciclistica Opes – la gara si preannuncia ardua per gli atleti che saranno impegnati, in quanto in questo circuito c’è pochissima pianura, infatti come dicevamo prima sono tutti sali e scendi con un arrivo previsto in uno dei tanti strappi presenti. La ASD Sgauzzoni di Aprilia sta preparando una bellissima gara”.

La gara prevede 4 giri con 3 punti da scalare e una percorrenza di 70km circa. L’effettiva partenza sarà alle ore 9:00 e il percorso parte da: via dei Rutuli e a seguire via Ardeatina sp3/e, via Campo Leone Tenuta, via Apriliana, via Pontina Vecchia per concludersi nuovamente a via dei Rutuli.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com