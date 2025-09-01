Domenica 7 settembre 2025, si torna in pista con entusiasmo per la diciassettesima tappa del circuito Opes “Giro dell’Agro Pontino”, che segna il termine della pausa estiva. L’evento sarà il 6° Memorial Gianfranco e Angelo Luccone e si terrà sotto l’organizzazione affidata alla società UC Team Nardecchia Montini.

“Si riparte dopo la pausa estiva con una gara tra le più impegnative del circuito, portata avanti a spron battuto dal Team Nardecchia Montini con i due pilastri Cristian Nardecchia e Stefano Montini, sempre efficienti e disponibili – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La gara si svolge su un circuito pianeggiante per poi salire sul paese per l’arrivo fino ad arrampicarsi, nel vero senso della parola, nella salita simbolo del campione Cristian Nardecchia, teatro del suo record di qualche anno fa”.

Il ritrovo è per le ore 7:00 presso il bar L’angolo del Caffè, in via dei Cappuccini a Sezze (LT), con successiva partenza alle ore 9:00.

Il circuito prevede un tratto turistico iniziale che attraversa via Variante, via Bassiano, via Nuova e Corso della Repubblica, fino al distributore Agip sulla SR 156 Var. Da questo punto, inizierà ufficialmente la gara che prevede 6 giri con partenza dalla SR 156 Var, proseguendo poi in via Monti Lepini, via del Murillo e via degli Archi. Al termine del sesto giro si svolta a sinistra per Corso della Repubblica, via Nuova, via Bassiano, via Monticello, concludendo su via Cappuccini.

La gara scalerà 5 punti per un totale di 80 km circa. Inoltre la competizione sarà conteggiata come doppia presenza al fine di raggiungere i bonus presenze previsti.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com