Giro dell’Agro Pontino, al via il Trofeo Asd Emme 2 Erre

È pronto ad andare in scena domenica 11 maggio 2025 a Nettuno, il Trofeo Asd Emme 2 Erre, ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes.

“Siamo entusiasti di presentare questa gara – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Vogliamo rivolgere i complimenti al presidente della Asd Emme 2 Erre Andrea Corsico ed al suo braccio destro Giovanni De Carolis, per essere riusciti a portare a termine un progetto così bello quale portare l’arrivo di una tappa del Giro dell’Agro Pontino nel cuore di Nettuno. Una novità – spiegano – sarà infatti l’arrivo davanti al Municipio e la percorrenza nel tratto finale del lungomare cittadino di Nettuno. Vi diamo appuntamento a domenica 11 maggio per una gara che si preannuncia formidabile e che vedrà ai nastri di partenza tantissimi atleti speranzosi di trionfare in un appuntamento così prestigioso”.

Il ritrovo della gara sarà alle ore 7 in via Campania a Nettuno (RM), presso il negozio Emme 2 Erre. Partenza ufficiale alle 9 e pronti con il percorso che vedrà in plotone impegnato per cinque giri su via Dei Frati, via Nettuno Velletri Sp87b, via Tre Cancelli Piscina, via Santa Maria Goretti Sp12a, via Dei Frati. Alla fine del quinto giro, si prosegue da via Scipione Borghese in direzione viale Giacomo Matteotti, fino davanti al Municipio Di Nettuno dove sarà posto l’arrivo. Il totale dei km da percorrere sarà 70 circa. La gara scalerà due punti.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.