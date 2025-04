Giro dell’Agro Pontino, al via il Trofeo Il Gatto e La Volpe Bike

Domenica 4 maggio 2025 il Giro dell’Agro Pontino regalerà ancora una mattinata di corse in compagnia del VII Trofeo “Il Gatto e la Volpe Bike”. La gara è valevole come settima tappa del circuito ciclistico Opes, sotto l’organizzazione della storica società Asd Il Gatto e La Volpe Bike.

“Proseguono gli appuntamenti di calendario con la corsa organizzata dal team di Terracina – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Quest’anno cambio di location per il sodalizio di Luca Ceci che sposta l’evento di qualche chilometro per un percorso che viene apprezzato dagli atleti per i lunghi e larghissimi rettilinei tipo pista. La gara è organizzata dalla fantastica ed impeccabile coppia a capo della società Il Gatto e La Volpe, composta dal presidente Luca Ceci ed il vice Andrea Pagliaroli, che da tradizione organizzano una gara con tanti premi, una delle più apprezzate dai ciclisti in gara.”

Il ritrovo sarà a partire dalle ore 7:00 a Pontinia in località Mazzocchio, precisamente presso il Bar San Paolo. La partenza ufficiale sarà alle ore 9:00, con un percorso che partirà dalla Strada Longitudinale A, passa per la Strada Trasversale A e per concludere si torna per la Strada Longitudinale A. La gara prevede 10 giri per un totale di 65km circa e scalerà 1 punto.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com