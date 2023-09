Giro dell’Agro Pontino, al via la tredicesima tappa

In arrivo domenica 17 settembre 2023, la tappa numero tredici del circuito “Giro dell’Agro Pontino” di Opes Latina.

Intitolata “Trofeo Anzio Bike”, la corsa ciclistica strutturata dall’omonima società, si svolgerà a Pontinia in località Mazzocchio.

“L’organizzazione della 13^ tappa è affidata alla terza nuova società entrata in questa stagione 2023, la asd Anzio Bike – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Il presidente Leano Colaceci ed il suo team, condurranno il plotone a Mazzocchio. Sprint per il finale di stagione. Ultime 5 tappe di cui due recuperi. Tanto fermento in questi primi quindici giorni, ci viene sa pensare che siano tutti ben pronti e caldi per giocarsi le ultime possibilità di vittoria ed i punti per le classifiche finali. Un immenso in bocca al lupo a tutti”.

Il ritrovo è fissato alle 7.30 presso il Bar Sampaolo in Strada Marittima, 7288 a Pontinia. La partenza ufficiale sarà data dal direttore di gara alle ore 9.00.

Il tracciato si svilupperà per Strada Longitudinale A, Strada Trasversale A e Strada Longitudinale A per un totale di 10 giri e 70 km circa.

Per tutti gli aggiornamenti seguire i canali dedicati, sulle pagine facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino e sul sito opeslatina.it.