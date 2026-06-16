Giro dell’Agro Pontino, arriva il 16° Memorial Davide Giuliani

Il Giro dell’Agro Pontino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione con la 14ª tappa, in programma domenica 21 giugno 2026 e organizzata dall’ASD Terracina Cycling. La manifestazione sarà valida come 16° Memorial Davide Giuliani, un evento che ogni anno richiama numerosi atleti e appassionati nel ricordo di una figura rimasta nel cuore del ciclismo pontino.

Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il Bar Centrale di Frasso, frazione di Sonnino, mentre la partenza ufficiale verrà data alle ore 8.30.

I corridori saranno chiamati ad affrontare un circuito di circa 70 chilometri complessivi, articolato su sei tornate che attraverseranno alcune delle strade più caratteristiche del territorio: Frasso, SP73, Strada delle Pignette, Strada dei Comunali, Strada del Frassonetto, Via Sant’Isidoro, Via Tre Ponti, Strada Provinciale 73, per poi fare ritorno a Frasso.

La tappa assegnerà 1 punto da scalare e si presenta come una delle occasioni più favorevoli per i velocisti. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da percorsi particolarmente selettivi e impegnativi, gli sprinter avranno la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità su un tracciato che potrebbe favorire una conclusione a ranghi compatti.

“Grande appuntamento per una domenica che si preannuncia scoppiettante” – commenta la Commissione Ciclistica OPES – “un terreno ideale per i velocisti che sino ad ora hanno avuto poche occasioni in un Giro che ha proposto numerose gare impegnative e ricche di difficoltà”. Grande soddisfazione anche da parte dell’organizzazione guidata dal presidente Gianluca D’Amico e dal vice presidente Fabio Farozza, affiancati da Sergio Giuliani, da sempre impegnato nel mantenere vivo il ricordo di Davide attraverso una manifestazione curata nei minimi dettagli.

Tutti gli ingredienti sono quindi presenti per assistere a una giornata di grande ciclismo, con il gruppo pronto a darsi battaglia sulle strade dell’Agro Pontino in una gara che promette spettacolo ed emozioni fino all’ultimo metro.

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