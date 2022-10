Giro dell’Agro Pontino, arriva la tappa di Cisterna con la Sportland

Torna l’appuntamento domenicale con il Giro dell’Agro Pontino Opes. Tutto è pronto per il Trofeo Sportland – Memorial Andrea Maceroni, organizzato dall’asd Sportland per le strade di Cisterna di Latina.

L’appuntamento ciclistico si piazza come 15esima tappa del circuito di Opes Latina e si terrà domenica 9 ottobre 2022.

L’asd Sportland del presidente Dario Pichi è l’ultima nuova realtà presente nel Giro dell’Agro Pontino 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Toccherà stavolta alla cittadina di Cisterna, che in passato già è stata palcoscenico di molte gare. Il percorso si svilupperà nella località di Doganella, sarà il più breve e semplice che abbiamo già percorso in passato, sicuramente da alte velocità e gran media finale. Il presidente Pichi ha optato per l’arrivo fuori dal circuito e magari questo breve tratto in linea potrà stuzzicare qualche finisseur solitario. Coscienti dell’impegno profuso dall’asd Sportland nell’organizzazione della tappa, speriamo solo in un clima mite ed una massiccia partecipazione, per la riuscita di una grande manifestazione”.

Il ritrovo della gara si terrà alle ore 7.30 a Cisterna di Latina in via Tivera, presso il Bar-Distributore “4 Street”. Lo start sarà dato alle ore 9.

“Siamo giunti alla 15esima tappa del circuito – commenta il presidente del comitato provinciale Opes Latina Daniele Valerio – C’è grande soddisfazione sia la continuità, sia per il successo che gli appuntamenti domenicali stanno riscuotendo. Segno di un importante slancio del settore, coadiuvato dall’instancabile lavoro della commissione ciclistica. Siamo in dirittura di arrivo – conclude – verso il gran finale che vedrà il termine dell’annata sportiva 2022 nel mese di ottobre”.

Il percorso si divide in un tratto turistico composto da: via Tivera, via Ninfina II, fino all’imbocco di via Armellini per poi prendere il via con il percorso ufficiale che toccherà le seguenti strade: via Armellini, via Le Pastine, Doganella di Ninfa, via Ninfina II, via Armellini da ripetersi per 10 volte. Alla termine del decimo giro, si proseguirà per

Via Ninfina II, Via Tivera fino al distributore “4 Street”.

Il totale che il serpentone colorato dovrà percorrere nelle rispettive due partenza, sarà di 75 km.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.