Giro dell’Agro Pontino, Campagnaro e Gabrielli vincono il Trofeo Rossetti

Sabato 29 marzo 2025 si è corsa la terza tappa del Giro Dell’Agro Pontino. Il circuito Opes ha visto andare in scena il Trofeo Rossetti a cura della Asd Drago On Bike.

“Si è svolta sabato pomeriggio la terza tappa del circuito che ha riscontrato un discreto numero di partenti nonostante la minaccia del maltempo e della non canonica domenica mattina, giornata usualmente dedicata appunto alle gare – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Il Trofeo Rossetti sta diventando sempre più una classica delle gare pontine sotto l’organizzazione del team della Asd Drago On Bike. Domenica prossima saremo fermi con un turno di riposo e riprenderemo domenica 13 aprile a Palestrina con la gara numero quattro organizzata da Asd Ifi Bike”.

1^ partenza

Gruppo sempre compatto con velocità elevata che non permetteva nessuna azione fino ad arrivare all’ultimo giro, dove un drappello di 8 Unità riusciva ad evadere dal gruppo arrivando così all’arrivo a giocarsi la vittoria finale che andava a Campagnaro Simone del team Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi, mentre la volata del gruppo veniva vinta da Dell’aguzzo Giovanni Della Asd F.lli Dell’Aguzzo.

Classifiche di categoria: Rossi primo Campagnaro Simone del team Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi, secondo Cecchetti Gabriele della asd IFI Bike e terzo Valerio Renato della Asd F.Lli Dell’Aguzzo.

Gialli: primo Serangeli Luigi della Asd Center Bike, secondo Colozzi Elio del Team Nardecchia Montini e Terzo Cavaricci Daniele del Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi.

2^ partenza

La seconda partenza è stata un susseguirsi di fughe provate e sempre riprese dal gruppo, ad ogni giro ad ogni curva c’era chi provava a evadere dal plotone che inesorabile riusciva comunque a non lasciare via libera agli attaccanti, fino a quando si deve arrendere a tre giri dalla conclusione quando prendono vantaggio un bel drappello formato da ben 11 atleti che riuscivano così ad arrivare al traguardo dove ad avere la meglio è stato Gabrielli Stefano della UC Paliano che precedeva Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina, mentre a vincere la volata del gruppo era un brillante Raponi Enrico della Asd Drago On Bike.

Classifiche di categoria: Verdi primo Alviti Igino Della Asd Center Bike, secondo Violetta Alessandro della Asd Peloso Team e terzo Pistolesi Alexandro della Asd Etrusca Bike. Blu: Gabrielli Stefano della UC Paliano, secondo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina e terzo Battisti Orlando della Asd Peloso Team. Neri: primo Monti Paolo della Asd Veloteam Latina, secondo Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini e terzo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion.

