Giro dell’Agro Pontino, Cecchetti e Piersanti sul podio di Priverno

Domenica 18 Maggio 2025 si è svolta la nona tappa del Giro dell’Agro Pontino di Opes Latina, il V Memorial Fulvio Fiormonti. A trionfare sul circuito di Priverno gestito dalla Fiormonti Team, sono stati Gabriele Cecchetti della Ifi Bike e Claudio Piersanti del Fiormonti Team. Una giornata di sport e di festa, impreziosita anche dalla presenza del presidente provinciale della Federciclismo, Massimo Saurini.

“Tappa molto impegnativa con una salita che ripetuta otto volte, ha messo a durissima prova la tenuta dei tanti partecipanti – commenta la Commissione Ciclistica Opes – ottima sinergia tra la direzione di gara e la società organizzatrice che hanno portato a termine una bellissima manifestazione. Un plauso alla Fiormonti Team con a capo Adriano Fiormonti ed Angelo Impemba, che hanno fatto un gran bel lavoro ed oltre alle classiche premiazioni, hanno messo in palio ben cinquanta premi ad estrazione tra gli atleti arrivati al traguardo. Un ringraziamento al presidente provinciale della Federciclismo Massimo Saurini, per esserci venuto a trovare”.

1^ partenza

Pronti e via, parte una fuga composta da due atleti ma poi vengono riassorbiti dal gruppo. A cinque giri dal termine, sotto l’arrivo, parte in contropiede l’atleta del Team Nardecchia Montini, Angelo Cellini insieme a Cecchetti Gabriele della Asd Ifi Bike e Campagnaro Simone della Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi; ai tre si aggiunge in discesa Fiorentini Matteo della Asd Ifi Bike, formando così un quartetto che di comune accordo arrivava fino all’arrivo.

Classifiche categoria. Rossi: primo Cecchetti Gabriele della Asd Ifi Bike, secondo Cellini Angelo del Team Nardecchia Montini e terzo Fiorentini Matteo della Asd Ifi Bike. Gialli: primo Calvano Marco della Asd Un Giro In Meno, secondo Lucarelli Giovanni della Asd Ifi Bike e terzo Massimo Biagio della Asd Veloteam Latina.

2^ partenza

La seconda partenza ha visto partire subito al primo giro una fuga con una decina di corridori, dal gruppo provavano ad agganciarsi altri atleti e così si formano due gruppetti seguiti poi dal gruppo principale. Il gruppo battistrada era formato da sei atleti: Piersanti Claudio e Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, Di Magno Fernando della Asd Drago On Bike, Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini, Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike e Battisti Orlando della Asd Peloso Team. I sei collaborano tutti insieme arrivando così all’arrivo della gara.

Classifiche categoria. Verdi: primo Rosiello Franco della Asd Fiormonti Team, secondo Pezza Marco del Team Nardecchia Montini e terzo Violetta Alessandro della Asd Peloso Team. Blu: primo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team, secondo Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini e terzo Battisti Orlando della Asd Peloso Team. Neri: primo Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, secondo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike e terzo Campagna Luigi della Asd Drago On Bike.

I trofei di società in palio, sono andati per la prima partenza alla Asd Ifi Bike e per la seconda partenza alla Asd Fiormonti Team.

